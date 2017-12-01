Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.

infoindustria.com.ua

Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Центральным районным судом Тюмени 30 ноября.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2016 года ректор Новоселов дал незаконное указание директору экспериментального завода буровой техники (структурное подразделение университета) не привлекать одного из разнорабочих завода к работе, поскольку тот будет занят отделкой его (Новоселова) личного дома. Кроме того, по указанию ректора на разнорабочего составлялись документы о выплате ему дополнительно к зарплате ежемесячных стимулирующих выплат, размер которых в ряде случаев составлял по 115 тыс. и 200 тыс. рублей в месяц.

Всего, по версии следствия, с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий Новоселова рабочему необоснованно было выплачено в счет оплаты труда около 750 тыс. рублей.

Общая же сумма ущерба, причиненная учебному заведению с учетом произведенных отчислений в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, составила свыше 1 млн рублей.

Преступление выявлено и расследовано региональным управлением ФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия бывший теперь уже ректор признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Суд с учетом указанных обстоятельств назначил Новоселову 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В течение испытательного срока суд обязал Новоселова устроиться на работу, не менять место работы и жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в данную инспекцию в установленные дни.

Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях сроком на 2 года, сообщает прокуратура Тюменской области.