up

1.12.2017 пятница

EUR 69.5185

USD 58.5814

В Тюмени -5..-7 С 1 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.

10:16 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
infoindustria.com.ua

Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Центральным районным судом Тюмени 30 ноября.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2016 года ректор Новоселов дал незаконное указание директору экспериментального завода буровой техники (структурное подразделение университета) не привлекать одного из разнорабочих завода к работе, поскольку тот будет занят отделкой его (Новоселова) личного дома. Кроме того, по указанию ректора на разнорабочего составлялись документы о выплате ему дополнительно к зарплате ежемесячных стимулирующих выплат, размер которых в ряде случаев составлял по 115 тыс. и 200 тыс. рублей в месяц.

Всего, по версии следствия, с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий Новоселова рабочему необоснованно было выплачено в счет оплаты труда около 750 тыс. рублей.

Общая же сумма ущерба, причиненная учебному заведению с учетом произведенных отчислений в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, составила свыше 1 млн рублей.

Преступление выявлено и расследовано региональным управлением ФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия бывший теперь уже ректор признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Суд с учетом указанных обстоятельств назначил Новоселову 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В течение испытательного срока суд обязал Новоселова устроиться на работу, не менять место работы и жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на  регистрацию в данную инспекцию в установленные дни. 

Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях сроком на 2 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ТИУ , РУФСБ России по Тюменской области , Олег Новоселов , суд , прокуратура

Последние новости

11:10 Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом
11:00 В России будут готовить специалистов для цифровой экономики
10:49 Сотрудницу почты подозревают в краже золота из посылки
10:38 Индикатор для наливания жидкости для людей с нарушением зрения создали в Тюмени Фото
10:27 Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"
10:16 Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.
10:05 Тюменцы поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" Фото
09:54 Ишимский район стал лидером по сбору зерна
09:43 "Дом Пионеров" приглашает тюменцев на "Голубой огонек"
09:32 Санаторий на дому организуют для более ста сорока маломобильных тюменцев
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"

Ишимский район стал лидером по сбору зерна

Общество

В России будут готовить специалистов для цифровой экономики

Индикатор для наливания жидкости для людей с нарушением зрения создали в Тюмени

Тюменцы поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

Спорт

В Тюмени состоится чемпионат по дзюдо

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Происшествия

Сотрудницу почты подозревают в краже золота из посылки

Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+