Сотрудницу почты подозревают в краже золота из посылки

Уголовное дело по факту кражи. Фото следственного комитета РФ

Женщину, подозреваемую в краже из посылки золотых изделий, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что из почтовой посылки похищены две золотые цепочки и наручный браслет. Посылка принадлежала одному из тюменских ломбардов. Золотые изделия направлялись через службу экспресс-доставки в Волгоградскую область для переплавки и изготовления иных изделий.

В день отправки золота посылку приняла 31-летний оператор службы доставки, которая попала под подозрение. В ходе наблюдения за предполагаемой злоумышленницей версия полицейских подтвердилась. Ночью женщина открыла пакет в надежде вновь похитить золото. После чего ее задержали. В ходе обыска в ее квартире обнаружили и изъяли ранее похищенные золотые изделия.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается.