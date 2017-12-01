Тюменцы напишут Всероссийский правовой диктант

фото со страницы Всероссийского правого диктанта ВКонтакте

Очередной этап Всероссийского правового диктанта пройдет на базе Тюменского госуниверситета 9 декабря.

Пройти тестирование и исследовать уровень правовой грамотности могут все желающие. По итогам проекта организаторы сформулируют предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ.

Напомним, акция берет начало в 2014 году. Тогда президент России утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Этот документ стал не первым в своем роде, но единственным, который достаточно комплексно и точно формулирует правильный вектор государственной политики в вопросах повышения роли права в государстве и уровня правовой культуры граждан страны.

Сам правовой диктант предложили провести Всероссийская общественная организация "Деловая Россия", Европейская юридическая служба, Российский экономический университет им. Георгия Плеханова и Фонд развития моногородов. По мнению организаторов, акция поможет повысить правовую грамотность россиян и существенно повлияет на правовой нигилизм в стране.

фото со страницы Всероссийского правого диктанта ВКонтакте

Евгения Шевцова