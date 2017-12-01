В приграничных зонах действуют особые правила поведения – их надо соблюдать

tyumedia.ru

Всем гражданам, планирующим посещение приграничной зоны, в том числе для проезда (прохода) на территорию сопредельного государства, а также проведение в приграничной зоне каких-либо работ и мероприятий, необходимо знать и строго придерживаться установленных приказами ФСБ правил. Об этом предупреждает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Особые правила, установленные федеральным законодательством, действуют в трех приграничных районах Тюменской области - Бердюжском, Казанском и Сладковском. Их территории примыкают к территории республики Казахстан, которая входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области.

Товарооборот Тюменской области с Казахстаном за 2016 год составил почти 70 млн. долларов США, а за первое полугодие 2017 года уже превысил 52 млн.

"У Тюменской области и Республики Казахстан давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и исторические, культурные, экономические связи. Республика входит в число наших основных внешнеторговых партнеров" - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя итоги состоявшегося недавно XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

7 августа 2017 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации изданы приказ № 454 "Об утверждении правил пограничного режима" (вступает в силу с 1 января 2018 г.) и приказ № 455, которым утвержден административный регламент ФСБ РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, ведение здесь хозяйственной и иной деятельности (вступил в силу с 2 октября 2017 г).

Полные тексты приказа от 07.08.2017 года № 454 "Об утверждении правил пограничного режима" и приказа от 07.08. 2017 года № 455 "Об утверждении административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим" опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 03.11.17 года.

Борис Олейник