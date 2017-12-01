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Банк "Открытие" – партнер шахматных соревнований

17:42 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Открытый турнир по шахматам «Югра-2017». Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" в Ханты-Мансийске выступил партнером двух проходящих параллельно шахматных состязаний – XIII Кубка губернатора ХМАО среди мужчин и Открытого турнира по шахматам "Югра-2017".

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", участие в Кубке приняли 22 гроссмейстера, а открытый турнир собрал более 140 шахматистов из ЯНАО, Тюменской, Свердловской, Томской, Челябинской и ряда других областей России. Соревнования прошли в Югорской шахматной академии.

Банк "Открытие" на протяжении многих лет оказывает финансовую поддержку Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Право сделать первый ход было предоставлено президенту федерации шахмат Югры Василию Филипенко, который отметил высокий уровень проводимых в округе интеллектуальных турниров: "Югра неоднократно принимала шахматные соревнования самого высокого ранга – Шахматную олимпиаду, чемпионаты и кубки мира. Наш опыт проведения столь представительных турниров показывает устойчивый интерес в России и мире к этой увлекательной древней игре. Уверен, что для всех многочисленных любителей шахмат наши соревнования станут новой ступенью к вершинам шахматного мастерства".

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Теги: шахматы , банк Открытие , Югра

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