"Рубин" примет "Горняк" из Учалов

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Тюменский "Рубин" проведет домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с "Горняком" из города Учалы 1 декабря.

Набрав 31 балл, коллектив гостей занимает 23 место в таблице. Рубиновцы, в багаже которых 38 очков, располагаются на семнадцатой строчке. Полторы недели назад команды встречались на площадке горняков. Тогда успех сопутствовал учалинцам – 5:2. После этого представители Башкортостана уступили в трех встречах подряд. Перед визитом в Тюмень они пропустили четыре шайбы в гостях от усть-каменогорского "Торпедо" - 2:4.

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.