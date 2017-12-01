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"Рубин" примет "Горняк" из Учалов

17:00 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с "Горняком" из города Учалы 1 декабря.

Набрав 31 балл, коллектив гостей занимает 23 место в таблице.  Рубиновцы, в багаже которых 38 очков, располагаются на семнадцатой строчке. Полторы недели назад команды встречались на площадке горняков. Тогда успех сопутствовал учалинцам – 5:2. После этого представители Башкортостана уступили в трех встречах подряд.  Перед визитом в Тюмень они пропустили четыре шайбы в гостях от усть-каменогорского "Торпедо" - 2:4. 

Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

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Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

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