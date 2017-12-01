Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения

фото ИА "Тюменская линия"

Запуск производства лизина на заводе "АминоСиб" в Ишимском районе - событие всероссийского масштаба и хороший пример государственно-частного партнерства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии ввода в эксплуатацию третьей очереди завода.

"Это знаковый проект, потому что его результатом стало прямое импортозамещение. Но важность сегодняшнего события еще и в том, что мы получили возможности для глубокой переработки пшеницы, а это позволит увеличивать объемы производства зерновых. Раньше таких предприятий регион не имел, а реализовывать тюменское зерно на экспорт через морские порты Новороссийск или Владивосток было экономически невыгодным. Из-за высоких железнодорожных тарифов наше зерно было неконкурентоспособным", - напомнил губернатор.

После ввода в эксплуатацию цеха по производству лизина на заводе "АминоСиб", по словам Владимира Якушева, тюменскую пшеницу можно перерабатывать на месте, получая продукты с высокой добавленной стоимостью.

"Это совсем другая экономика. Завод по глубокой переработке пшеницы очень важен не только для Ишимского района и Тюменской области, но и для всей страны. Коллектив агрохолдинга "Юбилейный" под руководством Николая Мамонтова успешно реализовал крупный и технологически очень сложный инвестиционный проект. При этом доля финансовой помощи из областного бюджета составила менее 10 процентов от общего объема инвестиций. Все остальное - собственные средства агрохолдинга. Это хороший пример государственно-частного партнерства. Хотелось бы, чтобы таких проектов в Тюменской области было как можно больше", - подчеркнул глава региона.

Рассказывая об истории проекта, Николай Мамонтов отметил, что первым импульсом к его реализации стал большой урожай пшеницы 2010 года. "Выгодно продать зерно мы не могли, поэтому стали искать пути его переработки. В результате в 2012 году было принято решение о строительстве завода "АминоСиб". Пришлось изучать технологии производства лизина в Китае, Германии, Австрии, Италии. Проект очень тяжелый и финансовоемкий, но благодаря не только финансовой, но и административной поддержке правительства Тюменской области мы его успешно реализовали", - рассказал журналистам Николай Мамонтов.

Президент агрохолдинга "Юбилейный" заверил Владимира Якушева, что в 2018-2019 годах завод "АминоСиб" выйдет на проектную мощность и сможет перерабатывать 120 тыс. тонн пшеницы в год. Это позволит на 40% удовлетворить потребность российского рынка в лизине.

"Лизин используется в качестве кормовой добавки в животноводстве и птицеводстве. Сейчас этот ценный продукт российские сельхозпредприятия закупают за рубежом в объеме около 80 тысяч тонн. Мы решим большую проблему российского агропрома", - подчеркнул Николай Мамонтов.

Евгений Бабенко