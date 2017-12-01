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Губернатор наградил ишимских строителей за добросовестный труд

17:27 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В компании "Ишимагрострой" трудятся настоящие профессионалы, которые с частью проявили себя на самых сложных объектах. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя трудовой коллектив с 30-летним юбилеем предприятия.

"Вы прошли через 90-е годы, когда очень многие строительные предприятия ушли с горизонта. Потом был кризис 2008-2009 годов. Непростая экономическая ситуация сложилась в нашей стране после 2014 года. Но ваша компания крепко стоит на ногах, у нее есть понятные перспективы развития. "Ишимагрострой" - наша надежная опора", - отметил глава региона, обращаясь к ишимским строителям.

Там, где работает "Ишимагрострой", всегда порядок - жилые дома, школы, детские сады сдаются в эксплуатацию с достойным качеством и в установленные сроки, все проблемы решаются быстро и грамотно, а заказчики удовлетворены результатами труда строителей, добавил губернатор.

Отметим, что только в период с 2012 по 2017 годы компания построила в Ишиме за счет областного бюджета такие социально значимые объекты, как 140-квартирный жилой дома общей площадью более 9,7 тыс, кв. метров, автовокзала, детский сад на 240 мест, учебного корпуса ИГПИ им П.П. Ершова. Кроме того, ишимские строители возвели здание для размещения МФЦ "Мои документы" в селах Большое Сорокино, Абатское и Викулово.

Предприятие "Ишимагрострой" выполнило работы по реконструкции двух детских садов, школы искусств и детско-юношеской спортивной школы в Ишиме, спорткомплекса в с. Казанское, детского сада в с. Абатское. Строители капитально отремонтировали в Ишиме три средних школы, жилой дом и дом культуры,

За счет собственных средств за последние три года компания "Ишимагрострой" возвела 12 жилых домов общей площадью свыше 19 тыс. кв. метров.

Владимир Якушев особо отметил значительный вклад ишимских строителей в реализацию инициированной президентом России Владимиром Путиным программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. "В других регионах России были серьезные трудности с поиском надежных подрядчиков, особенно в сельских муниципалитетах. У нас такой проблемы не было", - подчеркнул губернатор.

На предприятии трудится более 200 человек, многие сотрудники проработали здесь по 20-30 лет. Глава региона адресовал теплые слова признательности ветеранам "Ишимагростроя", которые щедро делятся опытом с молодыми строителями.

"Я уверен, что у предприятия хорошие перспективы, потому что мы не собираемся снижать активность на строительном рынке, особенно в сельских районах. Переселение людей из аварийного жилья, строительство и реконструкция социальных объектов будут продолжаться. Несмотря на все сложности, мы вместе движемся вперед", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава региона вручил награды Тюменской области пяти работникам предприятия. Благодарности губернатора удостоен также весь трудовой коллектив компании "Ишимагрострой".

Евгений Бабенко

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Теги: Ишим , жилищное строительство , юбилей , Владимир Якушев , аварийное жилье , награждение

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