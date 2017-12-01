Мастер-класс по молекулярной кухне предварил WorldSkills Russia

Мастер-класс по молекулярной кухне провели накануне WorldSkills Russia. Фото ИА "Тюменская линия"

С урока мастерства молекулярной кухни стартовала программа Открытого чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюмени.

На глазах у будущих технологов общественного питания шеф-повар бутик-отеля GreenHouse Андрей Григорьев приготовил неклассическим способом крем-брюле из облепихи с добавлением агар-агара и подал его со спагетти из мяты и груши, искрой из клубники и сферы с соусом из маракуйи. Шеф-повар пояснил зрителям, что блюда молекулярной кухни готовятся из натуральных продуктов – основой являются пищевые порошки. Такая химия полезна, заверил профессионал.

"Шефы тюменских ресторанов и ресторанов других городов любят использовать молекулярную кухню в качестве декора. Это вкусно, но такая кухня для гурманов. Стоит такое блюдо дорого", - рассказал Андрей Григорьев.

Студентам Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса показался интересным нестандартный способ приготовления еды. Такому не учат в образовательном учреждении, мастерством молекулярной кухни можно овладеть только самостоятельно. Студент техникума Владислав Юмачиков считает, что молекулярная кухня необычна. Он хотел бы научиться готовить также, когда станет шеф-поваром.

"Думаю, это придет с годами – нет предела совершенству", - считает молодой человек.

Владислав Юмачиков решил для себя, что в следующем году примет участие в чемпионате "Молодые профессионалы". А следующую неделю посвятит оценке мастерства участников конкурсной программы чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюмени, которая стартует 4 декабря.

﻿ Мастер-класс по молекулярной кухне провели накануне WorldSkills Russia. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса встретит больше всего конкурсантов, здесь расположен межрегиональный центр компетенций. Экспертная комиссия и зрители попробуют работы поваров и кондитеров, оценят начинающих специалистов ресторанного сервиса, прикладной эстетики, парикмахерского искусства, графического дизайна, технологии моды, администрирования отеля, флористики, визуального мерчендайзинга. Здесь же проверят компетентность конкурсантов в сфере дошкольного воспитания, медицинского и социального ухода, предпринимательства и туризма.

В выставочном центре "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) проявят себя специалисты в области кирпичной кладки, ремонта и обслуживания легковых автомобилей, малярных и декоративных работ, эксплуатации сельскохозяйственных машин, промышленной автоматики, производства мебели.

В тюменском технопарке (ул. Республики, 142) оценят мастеров плотницкого дела, электромонтажа, сухого строительства и штукатурных работ, сантехники и отопления, дизайна интерьера, физической культуры и спорта, ветеринарии.

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства примет участников конкурса по компетенциям "Сварочные технологии" и "Преподавание в младших классах". В ТюмГУ пройдут состязания среди специалистов по сетевому и системному администрированию, программным решениям для бизнеса, веб-дизайну и разработке. Здесь же будут состязаться юниоры в программных решениях для бизнеса, сетевом и системном администрировании, веб-дизайне и разработке. В тюменском колледже транспортных технологий и сервиса сразятся участники компетенции "Управление железнодорожным транспортом".

Напомним, соревнования молодых профессионалов WorldSkills Russia соберут в Тюмени более 200 участников

Ирина Ромашкина