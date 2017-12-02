Женатые люди меньше подвержены слабоумию

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Люди, состоящие в браке, меньше подвержены деменции. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи проанализировали сведения о почти 800 тысячах человек из Европы, Америки и Азии и выяснили, что не состоявшие в браке больше всех подвержены слабоумию. Риск развития старческой деменции у этой группы людей составляет на 42 процента выше, чем у состоящих в браке. А у овдовевших, в свою очередь, риск развития слабоумия на 20% выше, чем у женатых и замужних.

Эксперты предполагают, что такая связь обусловлена тем, что состоящие в браке ведут куда более активный образ жизни. Кроме того, замужние и женатые люди, по мнению авторов исследования, чаще склонны отказываться от вредных привычек и стараются правильно питаться.

Специалисты также утверждают, что семейные пары заботятся о здоровье друг друга, морально поддерживают партнеров. По мнению экспертов, это положительным образом сказывается на здоровье человека, в частности, на работы его нервной системы и мозга.

Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей, сообщает РИА Новости.