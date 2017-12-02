Фильм "Тобол" понравится европейцам, уверены эксперты "ТЭФИ-Регион"

Как возникла идея телесериала "Тобол", создавался фильм о Ремезове и появился роман "Тобол" - о культурологическом проекте, родившемся в Тюмени и Тобольске, рассказал генеральный продюсер "Тобола" Олег Урушев на "ТЭФИ-Регион".

Он начал презентацию с факта: 90% фильма сняли в Тобольске, здесь сохранилось много естественных декораций. Олег Урушев рассказал о том, как у него появилась идея создания телевизионного проекта. "В Тюмени есть гостиница "Ремезов". Остановившись здесь, я увидел брошюру о нем. Прожив 27 лет на севере, к своему стыду, я не знал кто это", - сказал продюсер.

С идеей рассказать о том, как прирастала к России Сибирь, он обратился к писателю Алексею Иванову. Так появился сценарий сериала "Тобол" для Первого канала, полнометражный фильм и двухтомный роман. "Все начиналось на региональном телевидении "Сургутинформ ТВ". Сегодня реализуется проект, который стоит 450 миллионов", - сообщил Олег Урушев.

Он показал зрителям тизер и фильм о фильме. По словам продюсера, трейлерное видео собирает хорошие отзывы. Олег Урушев напомнил, что дистрибуцией фильма занимается компания Yellow, black and white, которая известна по многим успешным проектам, в том числе "Последний богатырь" - лидер российского проката.

"Фильм вышел из региона. Надеюсь, нас также поддержат регионы и фильм будет популярен в кинотеатрах, как "Последний богатырь". Сейчас перевод сценария читают в Китае - мы хотим выйти на их кинорынок", - подчеркнул он.

Задача создателей фильма - собрать в кинозалах страны 25 миллионов зрителей, сказал Олег Урушев.

Посмотревшим тизер журналистам понравился проект. Они интересовались стоимостью проекта, особенностями съемки, задавали вопросы о том, как создавался проект, отметили массовость, историчность, а также значимость создания фильма.

"Я видела чуть больше на съезде Союза журналистов России в Дагомысе. Меня впечатлили материалы еще тогда. Есть жестокие сцены. Видела, что кропотливо работали над фильмом. Для европейских кинорынков эта историческая тема будет популярна - я это знаю, поскольку сама являюсь их участницей. Тем более у проекта сильное литературное начало", - отметила обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина.

Выход фильма на большие экраны кинозалов страны назначили на 29 ноября 2018 года.

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Ирина Ромашкина