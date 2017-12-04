Тюменские юниорки взяли серебро Кубка России по биатлону

Фото: Центр спортивной подготовки ТО

Тюменские биатлонистки-юнионки Анастасия Галкина, Александра Бацина и Эмма Тимербулатова выиграли серебро в эстафете первого этапа Кубка России по биатлону среди женщин 3 декабря.

Первыми стали югорчанки, третьими - юные спортсменки из Красноярского края. Соревнования проходили в Тюмени в "Жемчужине Сибири".

Эстафета среди взрослых спортсменок завершилась победой команды Мордовии. На втором месте Югра, на третьем - Новосибирская область, сообщает департамент по спорту Тюменской области.