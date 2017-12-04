"Рубин" проиграл "Южному Уралу"

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Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал "Южный Урал" из Орска – 2:3.

В этом матче состоялся дебют новичков рубиновой команды: защитника Сергея Боголейши и центрального нападающего Антона Кочурова. Первый из них выходил на лед в четвертой паре оборонцев с Павлом Ушаковым. Этот воспитанник спортивной школы тюменского клуба также проводил первый матч за команду мастеров в чемпионате ВХЛ. Партнерами Кочурова по второй тройке оказались Егор Попов и Денис Шураков. Первое же звено сибиряков составили Вадим Кравченко, Егор Иванов и Денис Давыдов. На последний рубеж заступил Егор Назаров. Однако на седьмой минуте он уступил свое место на площадке Денису Франскевичу. К этому моменту тюменцы пропустили две шайбы. Сначала летящий по воздуху снаряд в ворота "Рубина" переправил Дмитрий Марченков. Вскоре успех гостей развил Виталий Кудрин. В этом эпизоде хозяева также не проявили должной цепкости и расторопности в борьбе на своем пятачке. В целом за период тюменцы нанесли 18 бросков в створ. Их оппоненты – четырнадцать.

В первой половине следующего отрезка рубиновцы дважды играли в большинстве. Чем дольше продолжалось противостояние, тем более вязкий и тягучий характер приобретала игра. Нельзя сказать, что у вратаря "Южного Урала" Дениса Перетягина было мало работы, однако по-настоящему острые моменты тюменские хоккеисты создавали редко. В итоге за 25 секунд до сирены на перерыв орчане еще раз огорчили Франскевича – отличился Денис Скатов, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Заключительный отрезок ознаменовался ощутимым превосходством "Рубина". Хозяева в два с половиной раза перебросали соперников. Однако этого, увы, хватило только для того, чтобы выиграть период, но не поединок. На 43 минуте ворота орчан распечатал Кравченко. Ему ассистировал Давыдов. Вскоре участники этого дуэта, поменявшись ролями, реализовали большинство. Автором гола стал Давыдов, балл за голевой пас заработал Кравченко. В оставшееся время рубиновцы постоянно утюжили зону "Южного Урала". Шайба металась по ленточке, но… В итоге, за две минуты до сирены Франскевич уступил место на льду полевому игроку. У ворот орского клуба было жарко, но победный результат гости удержали.