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"Ломоносовский обоз" прибудет в Тюмень и Тобольск в апреле 2018 года

15:43 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
lomonosovclub.ru

Сто старшеклассников из всех регионов России и СНГ приедут в Тюмень и Тобольск в апреле 2018 года. Компания СИБУР поддержала культурно-просветительский проект "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России".

Как сообщает пресс-служба компании, в апреле 2018 года на базе производственных площадок СИБУРа в Тобольске для школьников состоятся экскурсии, лекции и встречи с экспертами. Специалисты предприятий расскажут участникам проекта о специфике и профессиях нефтехимической отрасли, передовых технологиях, цифровых, социальных и экологических инициативах СИБУРа и дадут экспертную оценку конкурсных работ старшеклассников, связанных с химией и экологией. Будущие выпускники школ увидят современные и востребованные промышленные производства, примут участие в решении реальных задач промышленного сектора экономики, туризма образования и науки Урала.

"Развитие химической науки и естественно-научного образования – важное направление социально значимой деятельности СИБУРа, - сообщил директор по управлению персоналом и управлению эффективностью СИБУРа Денис Самохвалов. - Мы реализуем масштабные инвестиционные проекты, внедряем передовые цифровые технологии, поэтому важная цель для компании - сформировать новый класс профессионалов для производства будущего. Мы рады показать участникам "Ломоносовского обоза" наши современные производства и рассказать о вкладе компании в развитие Уральского региона".

lomonosovclub.ru

"Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России" - уникальный проект. Сто старшеклассников из всех регионов России, СНГ и дальнего зарубежья смогут познакомиться с Уральским регионом, с его потенциалом, предложить идеи для его развития.

"Мы рады, что одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли поможет участникам проекта составить свое представление о том, что такое нефтехимия и, возможно, определиться со своим профессиональным будущим", - подчеркнул сооснователь международного Ломоносовского клуба, исполнительный директор АНО "ЗВЕЗДА" Владимир Скрипниченко.

За 14 дней 100 талантливых старшеклассников пройдут путь в 5 000 километров. За время путешествия они посетят Тобольск, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Екатеринбург и другие населенные пункты. Ребята увидят Тобольский Кремль, Памятник Кондуктору, Челябинский Арбат, Храм на Крови, Камскую ГЭС, арт-объект "Счастье не за горами". В рамках путешествия состоятся экскурсии, мастер-классы, лекции, творческие вечера, конкурсы, общение со сверстниками, увлекательные приключения и множество сюрпризов.

Для участия в проекте уже поступило более 1 тыс. заявок. Участники готовят работы по 24 темам, связанным с промышленностью, наукой, образованием, туризмом и Уральским регионом. Конкурсная часть проекта состоит из 3 этапов: заочный этап, федеральный этап и финал. В заочном и федеральном этапе работы будут экспертами Клуба удаленно, финальный этап – защита 10 лучших работ состоится 15 апреля 2018 года в Перми. Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2017 года.

Среди всех сокровищ, которые в изобилии способна "российская земля рождать", Михаил Васильевич Ломоносов занимает особенное место. Трудно найти область науки и искусства, где не нашел бы отражения его гений. Однако, наиболее важно, что во всех своих свершениях М.В. Ломоносов предстает носителем национальной идеи: наука и просвещение для русского народа.

"Свое особое значение имеет обращение к теме Сибири и Дальнего Востока великого русского ученого и поэта Михаила Ломоносова, – писал в своей книге "Плавать по морю необходимо" Сергей Крившенко. - Кому не известны слова: "Российское могущество будет прирастать Сибирью…" Тогда и Дальний Восток считался, как известно, тоже Сибирью — Восточной. Интерес к этой теме у Ломоносова был не эпизодическим, по-настоящему глубоким и устойчивым. Дальневосточная тема сливалась у него с темой родной земли, всей России, ее исторической будущности".

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Теги: школьники , Тюмень , лекции , экскурсии , Тобольск , СИБУР , образование , Михаил Ломоносов

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