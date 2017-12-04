Тюменские бойцы студотрядов стали лучшими в УФО

Фото из официальной группы Тюменского областного студенческого отряда в соцсети "ВКонтакте"

Три призовых и победу в специальной номинации завоевали бойцы Тюменского областного студенческого отряда на I Творческом фестивале студенческих отрядов Уральского федерального округа в Кургане.

Более 180 представителей студенческих отрядов УФО из Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа состязались в вокале, хореографии и оригинальном жанре.

Студотрядовцы УФО продемонстрировали свои таланты на сцене, узнали азы сценической культуры, а также из чего состоит имидж номеров от комиссара Тюменского регионального отделения Елены Доценко, обсудили специфику работы школ вожатых в разных регионах, всероссийские проекты, возможность участия в них.

На фестивале тюменцы взяли первое место за авторскую песню "Наш отряд" в номинации "Вокал", "Визитка ССО"стала победной в номинации "Оригинальный жанр", специальный приз "Полет мыслей" в номинации "Оригинальный жанр" получила Ольга Сапожникова с монологом "Мысли проводника". В общем зачете Тюменская область заняла второе место.

Фото из официальной группы Тюменского областного студенческого отряда в соцсети "ВКонтакте"

Соб. Инф.