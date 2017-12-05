Бойцы военно-поискового отряда "Кречет" приглашают на встречу в библиотеку

Поисковики. Фото ИА "Тюменская линия"

Интересные программы и беседы подготовили в тюменских библиотеках 5 декабря.

Как сообщает городской департамент культуры, урок нравственности "Среди нас других нет" в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов адресован детям 10-14 лет. Ведущие расскажут участникам о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Предложат для обсуждения вопрос о том, как сделать их жизнь более комфортной. Особое внимание будет уделено рассказу о людях, сумевших преодолеть свои недуги и добиться признания для себя и других.

На мероприятии в библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 12 часов дети с ограниченными возможностями здоровья примут участие в играх "Черный ящик", "Сказочные задачи" и других. Участие в различных конкурсах и играх поможет детям проявить свои творческие способности и весело провести время со сверстниками.

Встреча в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. "Предупрежден – значит вооружен" – таким будет девиз встречи. Старшеклассники узнают, какими путями происходит заражение ВИЧ-инфекцией, что такое СПИД, узнают об истории заболевания, смогут проверить свои знания в этом вопросе.

На встрече в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, дом 15, корпус 1) бойцы военно-поискового отряда "Кречет" расскажут об экспедициях на места боев периода Великой Отечественной войны, о результатах своей кропотливой работы.