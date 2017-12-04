В Заводоуковске на пожаре найдены тела пожилых супругов

Фото: СКР

Тела мужчины 1949 года рождения и его супруги 1948 года рождения найдены пожарными при тушении дома в Заводоуковске 3 декабря.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области, погибшие найдены на пожаре на ул. Механическая. Проходит доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.