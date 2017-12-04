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Эксперт рассказала, как оценивают конкурсантов в полуфинале проекта "Лидеры России"

15:54 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
лидерыроссии.рф

Как оценивают конкурсантов в полуфинале проекта "Лидеры России" в Уральском федеральном округе, рассказала центральный ведущий оценочной части конкурса Юлия Иванова.

"Участникам предлагают задания, которые так или иначе моделируют управленческую деятельность. Они будут анализировать информацию, принимать решения, внедрять новые идеи. Нужно работать в команде, у них будет возможность проявить свою коммуникативную компетенцию, лидерские качества, - пояснила она. - Мы им предлагаем такие активности, которые позволяют проявить или не проявить качества, свойственные управленцам".

За работой участников наблюдают специальные эксперты по работе с персоналом. Используется методология наблюдения за поведением участников. Они фиксируют в своих блокнотах все то, что происходит с конкурсантами, чтобы потом сформировать выводы, которые лягут в основу рейтингов по итогам каждого полуфинала.

По словам Юлии Ивановой, одним из принципов конкурса являются равные возможности. 

Конкурс "Лидеры России" - правильное, осмысленное дело, уверена эксперт по оценке. "Это мой не первый, второй и даже не сотый оценочный проект, но я на этом конкурсе испытываю восторг и волнение. Масштаб конкурса, атмосфера, ценностная составляющая, все это будоражит", - поделилась впечатлениями Юлия Иванова.

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Конкурс стартовал 11 октября.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а также глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие.

Анжела Лебедева

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Теги: Юлия Иванова , конкурс , наставники , Лидеры России

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