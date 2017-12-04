Стартовал отборочный этап олимпиады "Я – профессионал"

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Онлайн-состязания отборочного этапа Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" пройдут по 27 направлениям. Для каждого направления указан интервал, в который можно приступить к тестам, а также даты и время закрытия регистрации.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, по ряду направлений на выполнение заданий дается несколько дней. Полное расписание онлайн-этапа доступно на сайте проекта.

Участники, продемонстрировавшие высокие результаты в отборочном этапе, выйдут в заключительный, который состоится 27–30 января в очном формате.

На него также могут попасть студенты, не участвовавшие в онлайн-туре. Для этого им необходимо иметь не менее двух сертификатов, подтверждающих оценки "хорошо" или "отлично" за прохождение онлайн-курсов по выбранному направлению.

Напомним, официальный старт приема заявок от участников начался 7 ноября. За этот период общее количество регистраций превысило 220 тыс. по всей стране. Больше всего заявок поступило из Москвы (36 тыс.), Свердловской области (16,8 тыс.), Санкт-Петербурга (13,6 тыс.), Тюменской области (9,4 тыс.) и Республики Татарстан (9,6 тыс.).

Тюменский государственный университет выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело".