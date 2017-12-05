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В Тюмени директор фирмы не платила сотрудникам зарплату

13:02 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Директора компании "Тюменьгорпроект" осудят за невыплату зарплаты семи сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2017 году  руководитель предприятия более двух месяцев не выплачивала семи работникам зарплату, еще одной  сотруднице - пособие  по уходу за ребенком. Общая сумма задолженности составила более 623 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемая в полном объеме погасила долги перед потерпевшими.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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Теги: невыплата зарплаты

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