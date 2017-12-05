В Тюмени директор фирмы не платила сотрудникам зарплату

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора компании "Тюменьгорпроект" осудят за невыплату зарплаты семи сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2017 году руководитель предприятия более двух месяцев не выплачивала семи работникам зарплату, еще одной сотруднице - пособие по уходу за ребенком. Общая сумма задолженности составила более 623 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемая в полном объеме погасила долги перед потерпевшими.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.