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В Тюмени грабитель выпрыгнул с пятого этажа и сломал ноги

14:30 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергей Русанов

Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, у которой похитили 4 тыс. рублей и мобильный телефон. Потерпевшая была знакома с подозреваемым. При последней встрече мужчина, угрожая ножом, похитил деньги и мобильник, затем скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который после происшествия арендовал посуточно квартиру. После употребления наркотиков мужчине показалось, что за ним ведется наблюдение. Тогда злоумышленник прыгнул из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. Мужчина получил серьезные травмы конечностей. В ходе установления обстоятельств произошедшего полицейские выяснили, что это подозреваемый в совершении преступления. Похищенные деньги фигурант успел потратить, телефон обнаружен и возвращен законной владелице.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. 37-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Теги: разбойное нападение , несчастный случай

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