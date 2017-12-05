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В Викулово определят лучших мастеров по ремонту сельхозмашин

16:20 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы Ишимского многопрофильного техникума в социальной сети

Традиционный конкурс профессионального мастерства стартовал в отделении Ишимского многопрофильного техникума в Викулово. Здесь выявляют лучшего мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.

Это одна из новых специальностей в техникуме. Летом конкурс на нее составлял два человека на место. Сейчас студенты уже прошли основную часть теоретического курса и производственную практику. По словам преподавателей, успехами ребят они довольны.

Всего конкурс состоит из двух этапов. На первом студенты показали теоретические знания, большинство вопросов касалось эксплуатации и ремонта сельхозоборудования. На втором этапе ребята устраняют самые распространенные поломки, меняют тракторные колеса и шины.

Конкурс продлится до 8 декабря. Обладатели первых трех мест получат освобождение от сдачи итогового экзамена – им оценки за курс поставят автоматом.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , техникумы , сельхозтехника , студенты

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