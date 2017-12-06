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Несчастным случаем на уроке физкультуры займутся тюменские следователи

10:08 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcom.ru

Проверку по факту получения травмы ученицей одной из тюменских школ проводят следователи.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области, в СМИ появилась информация о том, что 7 ноября ученица 7 класса получила травму во время проведения урока физкультуры на улице. В результате падения у девочки - перелом ноги в двух местах.

По поручению руководителя следственного управления организовано проведение проверки, во время которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, также дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

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Теги: несчастный случай , урок физкультуры

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