Двадцатилетний сургутянин за серию краж отправится в тюрьму

фото следственного комитета РФ

За кражи продуктов из магазинов на АЗС задержан житель Сургута 1997 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, он отвлекал продавцов, крал продукты питания, после чего скрывался. В ходе разбирательства полицейские установили причастность гражданина к двум фактам краж. В одном случае сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей, в другом – более 9 тыс. рублей.

Как отметили полицейские, ранее любителя легкой наживы уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении сургутянина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.