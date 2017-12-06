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"Наставничество" продолжается: социальный проект ищет добровольцев

13:48 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
"Наставничество" продолжается: социальный проект ищет добровольцев. Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Наставничество" выиграл президентский грант в размере 500 тыс. рублей. Об этом тюменским волонтерам стало известно 24 ноября, сообщают организаторы.

Как рассказала руководитель проекта Юлия Фатхуллина, новая волонтерская инициатива возникла по просьбам одиноких мам. Часто в неполных семьях ребятам не хватает правильного примера, крепкой мужской поддержки. "Наставничество" организует встречи мальчишек из неполных семей с мужчинами, которые хотели бы стать близким другом ребенка.

Проект стартует в январе. Подача заявок начнется с середины декабря на "Моем портале". Чтобы стать наставником, необходимо пройти отбор. Он начинается с заполнения заявки на странице проекта и анкеты наставника. Далее добровольца пригласят на интервью с психологом. После этого их будут обучать работать с детьми. И только потом организаторы займутся распределением семей и наставников.

Задача добровольцев – неформальное общение с ребенком на выходных. Отметим, волонтеры будут вести отчеты о программе, демонстрировать на бумаге совместные планы и достижения в работе с ребенком. Подробности можно узнать у организаторов лично в группе "Наставничество" в соцсети "ВКонтакте". 

Это продолжение наставнической истории: первый этап проекта "Наставничество" стал плодотворным, считают организаторы. 16 волонтеров работали с ребятами из Боровского детского дома в июне 2016 года. За время проекта из 15 детей четверо вернулись в свою кровную семью, еще четыре ребенка нашли своих приемных родителей. Проект продолжает свою работу.

 

Видео из группы "Наставничество" в соцсети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина

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Теги: наставник , добровольцы , дети , НКО , семьи , наставники , волонтеры , наставничество

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