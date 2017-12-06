Тюменские спасатели обучают на парамедиков

Тюменские спасатели обучают на парамедиков. Фото ИА "Тюменская линия"

Парамедиком может стать каждый: правилам наложения жгута, различным видам перевязок, массажу сердца, искусственному дыханию, а также умению распознать вид травмы научат в пожарно-спасательной части Тюмени № 15.

Спасатели поясняют, в шоковом состоянии человек может не понять, что с ним произошло и чувствовать себя достаточно хорошо, но на самом деле у него могут быть серьезные повреждения. Нередки случаи, когда человек после ДТП, падения с большой высоты и т. д., вставал и уходил, а через некоторое время падал и умирал. Все это связано с шоковым состоянием и выбросом адреналина в организме, но как только это состояние проходит, пострадавший сразу же начинает чувствовать всю боль, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

В профессии пожарного и спасателя очень часто встречаются случаи, когда нужно быстро и качественно оказать первую доврачебную помощь пока не прибыла скорая помощь. Не зная правила, можно только еще больше навредить пострадавшему.

Спасатели рекомендуют как можно быстрее вызвать скорую помощь по телефону "103" или "112", если сами не уверены в своих знаниях и силах. Без необходимых навыков оказывать помощь пострадавшему нельзя. Нужно словесно успокоить пострадавшего, не давать ему ходить (бегать), обеспечить покой и узнать, где у него болит, провести внешний осмотр на наличие видимых травм, попросить подвигать пальцами рук и ног. Собранную информацию необходимо передать сотрудникам медицинской службы.

Основным навыкам парамедиков - правилам наложения жгута, различных видов перевязок, массажу сердца, искусственному дыханию, распознаванию видов травмы и ее тяжести - обучают в пожарно-спасательной части Тюмени №15.

Парамедик - специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Тюменские спасатели обучают на парамедиков. Фото ИА "Тюменская линия"