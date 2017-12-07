Тюменцы смогут проверить сердце в торговых центрах

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Акция "Здоровое сердце" состоится в торгово-развлекательном центре "Сити Молл" 8 декабря с 12 до 16 часов.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюмени, горожан проконсультируют специалисты городской поликлиники № 8.

Акцию, посвященную здоровью сердечно-сосудистой системы, организуют сотрудники городской поликлиника № 5. Они будут консультировать горожан в торговом центре Rich Family 9 декабря c 10 до 16 часов.

А медработники городской поликлиники № 17 будут ждать посетителей в торговом центре "Леруа Мерлен" в этот же день с 10 до 16 часов.

9 декабря состоится акция "Мы против СПИДа" в городской поликлинике № 1 на ул. Газовиков, 6. Помимо консультирования, получения информационных буклетов можно будет пройти тестирование и узнать ВИЧ-статус.