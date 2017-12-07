Представители национальных диаспор и власти обсудили планы работы

duma72.ru

Активнее участвовать в конкурсах на получение президентских грантов призвал общественные национальные объединения вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он отметил, что региональные проекты, связанные с деятельностью национальных, общественных и религиозных организаций пока редко выходят на федеральный уровень.

Такое мнение прозвучало на встрече в Тюменской областной думе, где обсуждался вопрос роли власти и общества в гармонизации межнациональных отношений в Тюменской области. Участие в заседании приняли представители более двадцати общественных национальных организаций, а также представители региональных отделений политических партий.

В Тюменской области поживают более 150 народностей. По словам Сергея Сарычева, представители национальных сообществ и власти наладили плодотворное сотрудничество и вместе реализуют ряд проектов. Он сообщил, что на поддержку диаспор и землячеств, их языка, традиций, истории и культуры из бюджета ежегодно выделяется около 200 млн рублей.

Вопрос гармонизации межнациональных отношений является одним из приоритетных для главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. Тюменской области публичные межэтнические конфликты в 2017 году года не коснулись, не было и протестных акций, отметил он.

По мнению начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, этот показатель во многом связан с профилактической работой.

"Отмечу также своевременную реакцию органов внутренних дел и других субъектов профилактики на сообщения, и эффективную оперативную работу, что позволило выявить семь фактов распространения радикальной идеологии среди населения области, в том числе разжигания национальной розни и призыв к осуществлению экстремистской деятельности. По этим фактам возбуждены уголовные дела, пять направлены в суд", - сообщил он.

О деятельности и планах рассказали представители общественных объединений татар, казахов, чувашей, русских и коренных народов Севера. Кроме организации культурных, просветительских, спортивных, праздничных и благотворительных мероприятий, они помогают устанавливать и укреплять деловые связи.

"В последние три года наша организация активно работает в экономической сфере, помогая тюменскому бизнесу укрепляться в Казахстане, а казахстанскому - в Тюменской области. Вместе с представителями департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области мы участвуем в инвестиционных и бизнес-форумах, организуем бизнес-туры в Тюменской области. За последние два года не менее ста предпринимателей из Казахстана посетили Тюмень для знакомства с возможностями региона, некоторые уже работают здесь", - привел пример президент Тюменской региональной общественной организации "Национально-культурная автономия казахов Тюменской области" Есенгалий Ибраев.

Депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева призвала собравшихся открывать и строить клубы, в которых дети смогут общаться на родном языке и получать культурные навыки.

Устанавливать новые взаимные контакты, активнее участвовать в совместных мероприятиях и налаживать тесное сотрудничество призвал парламентариев и общественников первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Отметив немногичисленность внесенных предложений, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, тем не менее, отметил пользу регулярных встреч и обмена мнениями. Аналогичную оценку дал Андрей Руцинский.

"Проблемным вопросам на мероприятии уделили меньше внимания, лидеры организаций сосредоточились прежде всего на рассказе о своей многоплановой работе. С одной стороны, они воспользовались представленной возможностью, с другой стороны это говорит о том, что у нас в регионе стабильная межнациональная обстановка", - отметил Руцинский.

Татьяна Ковалева