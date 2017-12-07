В регионе создан поэтапный доступ НКО к бюджетным средствам

Фото ИА "Тюменская линия"

До 10% средств областного бюджета на оказание социальных услуг жителям региона должно быть передано социально ориентированным некоммерческим организациям к 2020 году.

Напомним, такое поручение дал президент России Владимир Путин. В Тюменской области к концу 2017 года этот показатель уже превысил 5%.

"Мы не ставим задачу прорыва: это бюджетные деньги, и их нужно использовать максимально аккуратно и эффективно. При этом не должно быть сильного перекоса в тарифах за услугу от бюджетной и от некоммерческой организации. В некоторых регионах так и делают: уменьшают цену, чтобы оставить на плаву бюджетные организации. Нам же важно качество услуги. Например, в Екатеринбурге услуги детского психолога стоят 60 рублей, у нас – 180 рублей", - отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Среди самых востребованных направлений она выделила услуги психолога, помощь многодетным семьям, стационарозамещающие технологии для пенсионеров и инвалидов, организацию оздоровления и отдыха детей. Однако прежде чем передать часть бюджетных средств некоммерческим организациям, нужно научить последних бюджетной дисциплине.

Для этого в регионе подготовлен межведомственный план поэтапной передачи бюджетных средств НКО, сформирован межотраслевой перечень услуг для передачи, стандарты и тарифы для каждой из них, с НКО работают ресурсные центры. По данным на конец 2017 года, в региональный реестр поставщиков соцуслуг включены восемь негосударственных организаций. Они предоставляют услуги пожилым и инвалидам на дому, организуют временное проживание и соцобслуживание бездомных, инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Евгения Шевцова