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Школьники отправятся в страну Законию

09:21 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото gradepowerlearning.com

Познавательные беседы и веселое времяпрепровождение предложат тюменцам 8 декабря.

Как сообщает городской департамент культуры, на уроке мужества в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов подростки порассуждают о героях наших дней. Посмотрят видеофильм о подвиге майора Сергея Солнечникова, который героически погиб, спасая жизнь солдат, закрыв своим телом боевую гранату. Ребята послушают рассказы библиотекаря о совсем молодых героях нашего времени. В завершение урока мужества прозвучит песня "Герои России моей".

В ходе урока, посвященного Дню героев Отечества, в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов ребята познакомятся с историей праздника. Узнают имена и яркие подробности биографии тех, кто награжден этим званием. Для обсуждения участникам будет предложен вопрос о том, кто же такой настоящий Герой Отечества и какими качествами он должен обладать.

В библиотеке № 1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 11 часов ребята совершат путешествие в страну Законию и узнают о том, какие права имеют дети, как называется документ, защищающий их права, а также ознакомятся с понятиями "конвенция", "декларация", "ООН".

Беседа в библиотеке № 6 (ул. Одесская, 39/1) в 12 часов направлена на формирование у подростков установки на здоровый образ жизни. Ребятам предоставят информацию о спортивных учреждениях Тюмени, о центрах реабилитации и социально-психологической помощи для подростков, попавших в зависимость.

Тематическая программа "Герои России – герои нашего времени" начнется в 12 часов 30 минут в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в). В программе: выступление творческих коллективов, показ документального фильма, выставка книг, выступление участников поискового отряда "Кречет".

Библиотека № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 13 часов приглашает побеседовать об Основном законе государства – Конституции. Ребята узнают, когда и как была принята Конституция Российской Федерации.

В библиотеке № 8 (ул. Северная, 2/1) в 14 часов с детьми поиграют в игры "А как мы знаем книжки Успенского", "Покажите и отгадайте героев сказок Э. Успенского" и обязательно посмотрят мультипликационные фильмы про Чебурашку и Дядю Федора.

Информационный час в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 14 часов посвящен Дню Конституции Российской Федерации. Библиотекарь познакомит юных читателей с Конституцией Российской Федерации, конституционным правом РФ.

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Теги: библиотеки , культура

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