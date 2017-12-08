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"Территория поэзии" открылась в Тобольске

09:43 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Композицией "Флейта-позвоночник" по стихам и письмам Владимира Маяковского на музыку Вячеслава Ганелина, которую исполнил легендарный актер театра и кино Вениамин Смехов, открыли серию музыкально-поэтических спектаклей "Территория поэзии" в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова.

Как сообщает пресс-служба СИБУРа, перед спектаклем Вениамин Смехов пообщался с городскими журналистами о своем увлечении поэзией Маяковского и месте великого поэта в русской культуре, о творческих планах и умении видеть прекрасное сердцем.

"Пребываем в настоящем восторге от Тобольской красной площади и кремля. Заиндевелые кружева на березах настолько красивы, что выглядят, как искусственные - будто декорации в Большом театре. Тобольск  – не маленький город, здесь - вся Сибирь. Наслышан, что театр у вас хороший и театральная публика замечательная", - отметил гость.

Оценил на деле радушие тоболяков Вениамин Смехов уже со сцены, декламируя вместе с актером "Театра на Таганке" Дмитрием Высоцким известные стихи и письма Владимира Маяковского под аккомпанемент трубы, флейты и гитары.  В постановку включили и несколько текстов других классиков русской поэзии. Во второй части состоялся творческий вечер Дмитрия Высоцкого, который представил зрителям творческие номера, посвященные творчеству его однофамильца, советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Семеновича.

Следующий спектакль проекта "Территория поэзии" пройдет 9 декабря. На этот раз с литературно-музыкальной программой "Вешние воды" по творчеству И. С. Тургенева выступят Александр Галибин, Елена Ревич, Полина Осетинская и Яна Иванилова. 16 декабря молодой актер Театра на Малой Бронной Дмитрий Сердюк прочитает стихи Иосифа Бродского под оркестр.

Проект "Территория поэзии" знакомит тобольского зрителя с новой формой представления поэзии – музыкально-поэтическим театром, который позволяет иначе взглянуть на произведения любимых авторов в исполнении известных артистов.

Оперный драматург и музыкальный критик Илья Кухаренко подарит Тобольску уникальную коллекцию видеоверсий шедевров мировой оперной сцены. Это станет основой для создания театральной медиатеки, которой смогут пользоваться все желающие. Илья Кухаренко расскажет жителям Тобольска о доступных возможностях знакомства с современной жизнью мирового оперного театра.

Проект "Территория поэзии" - это продолжение направления "Культура" единой благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Программа запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте.

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Теги: СИБУР , Тобольск , Тобольский драмтеатр , СИБУР Холдинг , спектакль

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