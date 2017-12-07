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В Тюмени чествовали победителей заключительного этапа конкурса "Славим человека труда" из всех регионов УФО

20:57 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

"Победа или смерть" - этот экспрессивный и шуточный девиз тюменского студента Владислава Шеломенцева может стать лозунгом состязания профмастерства. Так шутили судьи и участники на церемонии закрытия заключительного этапа конкурса профмастерства "Славим человека труда" Уральского федерального округа, которая прошла в Тюменском драмтеатре 7 декабря.

Среди студентов первое место конкурса по направлению "Инженер-электроэнергетик" занял Владислав Шеломенцев. Второе место - у Юлии Андреевой из Тюмени. Третье - у Василия Пикчиву из Челябинской области.

Инженеры-электроэнергетики презентовали авторские проекты: обучающиеся рассказывали о разработках, которые могут послужить в производстве, а рабочие предприятий – уже действующие авторские разработки. Некоторые идеи разрабатывались от года до пяти лет. Все они внедрены на производствах УФО. На защиту давали всего семь минут.

"Победа или смерть - это слова из игры World of Warcraft. На конкурсе я предложил систему заземления повышенной надежности, поэтому в видеоролике на церемонии закрытия их использовал. Этот проект я начал еще на втором курсе. На региональном этапе судьи попросили продолжить работу над проектом", - рассказал третьекурсник кафедры электроэнергетики ТИУ Владислав Шеломенцев. 

В конкурсе профмастерства среди инженеров-электроэнергетиков УФО все призы достались тюменцам. Лучшим в профессии назвали Евгения Косталомова, на втором месте - Владимир Топырин, третьим стал Илья Сухачев. 

Член конкурсной комиссии Олег Нестеров отметил, что уровень учатников подрос. Быстро, качественно, правильно – этими критериями руководствовались жюри при оценке специалистов.

Также названы имена лучших фельдшеров скорой медицинской помощи. Весь пьедестал почета в студенческом состязании достался Тюменской области. Третье место заняла Елизавета Андреева, ее обошла Юлия Микрюкова. Лучшей в своей категории стала Алена Красноярова.

Лучшим фельдшером Уральского федерального округа стал тюменец Сергей Бем. Второе место занял Сергей Калугин (Тюменская область). Тройку лидеров у работающих фельдшеров замыкает Максим Шалобуров (ХМАО-Юрга).  

"Сергей Бем работает виртуозно, артистично, он ас своего дела", - сказала в адрес победителя председатель конкурсной комиссии, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. - Это люди вернутся в свои коллективы и станут образцом работы в профессии. Если вы участвовали в этом конкурсе, значит вы хотите развиваться".

27-летний Сергей Бем работает на скорой помощи уже 10 лет. Каждый год он лидирует в конкурсе "Славим человека труда". "Каждый год на конкурсе появляется что-то новое: необходимо поддерживать уровень знаний, напряжение  сохраняется. Самое сложное здесь – сохранять концентрацию, быть быстрее и лучше всех", - рассказал фельдшер общепрофильной бригады подстанции № 4 Сергей Бем. Он отметил, что в 2017 году в личном состязании фельдшеров добавили работу с дефибриллятором. Этап реанимации выделяют по накалу страстей: реанимационный набор, ручной дыхательный аппарат, полуавтоматический дефибриллятор – все это оборудование медики применяли для спасения пострадавшего с остановкой сердца и дыхания. Общее время на работу – пять минут, максимальное количество баллов за этап – 20.

Напомним, что в Медицинском городе Тюмени студенты и работающие фельдшеры прошли три испытания. Одним из сложных стала работа с травмой. На месте импровизированной аварии участники отработали помощь пострадавшему на манекене. Задания индивидуальны для каждого конкурсанта – перелом плеча, голени, бедра или костей таза. Нововведением конкурса в 2017 году стало перемещение пациента на щит, где с помощью ремней и головодержателя его нужно надежно зафиксировать. На оказание помощи отводится всего 10 минут, на подготовку к эвакуации – пять минут, в общей сумме за два этапа можно набрать 30 баллов. Судьи утверждают, что в жизни фельдшеры работают еще быстрее. Но на конкурсе надо делать по отработанному механизму, регламенту. Работающие участники считают, что некоторые манипуляции на человеке отрабатывать легче, чем на манекене.

В мае 2018 года в Тюмени состоятся бригадные соревнования за звание лучшей фельдшерской бригады скорой помощи УФО.

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Ирина Ромашкина

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Теги: инженеры , фельдшеры , студенты , Славим человека труда

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