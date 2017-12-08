В Тюмени разыскивают аферистку, которая выманивала деньги у пенсионеров

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Молодую женщину, которая обманом похищает деньги у пожилых людей, разыскивает полиция в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, она приходит домой к пожилым тюменцам и, представившись соседкой, сообщает, что недавно в их подъезде в обокрали одну из квартир. Далее мошенница убеждает потерпевших, что они, вполне вероятно, могли стать жертвой этих преступников, и предлагает посмотреть на месте ли деньги и ценные вещи. Когда граждане проверяли сохранность накоплений в своей квартире, подозреваемая запоминала, где лежит наличность, а затем, отвлекая внимание хозяев квартиры, похищала ее. Последние заявители лишились суммы в 600 тыс. рублей.

За последние несколько недель в тюменскую полицию поступило несколько заявлений о мошенничествах.