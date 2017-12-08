Монгольский антициклон принесет в Тюмень снегопад

Фото ИА "Тюменская линия"

Тепло и снежно будет в Тюмени 9 и 10 декабря.

По данным центра ФОБОС, погодой в эти дни будет командовать монгольский антициклон. Температура окажется выше климатической нормы: днем минус 7 градусов, ночью до минус 9. Также ожидается ветер с порывами до 5 м/с.

В народе эти дни считали предвестниками суровых холодов. Считалось, что именно с этого времени медведь укладывается на зимнюю спячку в берлогу – настолько холодно становится. Также примечали: если утром появился иней – жди хорошего урожая овса в следующем году. Если началась метель – пчелы будут хорошо роиться, и год будет медоносным.

Евгения Шевцова