"Ангажемент" вновь зовет горожан на "Вечера на хуторе близ Диканьки"

"Вечера на хуторе близ Диканьки" Фото театра "Ангажемент"

Встречи в библиотеках и спектакли театра "Ангажемент" могут посетить тюменцы 9 и 10 декабря.

Как сообщает городской департамент культуры, "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) приготовил для горожан 9 декабря в 11 часов спектакль "Ежик, Медвежонок и дырпыр". В 18 часов на сцене "Ангажемента" – "Зойкина квартира".

10 декабря в 11 часов – спектакль "Бармалей". Сказочная история по одноименному произведению К. Чуковского раскроется для маленького зрителя с новой стороны. В 14 часов – спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки".

9 декабря час мужества "Вера в Россию" начнется в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3). Электронная презентация познакомит школьников с событиями чеченской войны, прозвучат стихи и песни об этой войне.

О жизни и судьбе маршала Советского Союза Иване Степановиче Коневе расскажут в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 14 часов. Гости мероприятия увидят семейные архивы, письма и дневники полководца и услышат его воспоминания о военных операциях, в которых он принимал участие.

Центр татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 14 часов приглашает на программу, посвященную Международному дню инвалидов. В программе концерта – выступления творческих коллективов центра и ОМРОИ "Оптимист", вручение благодарственных писем.

10 декабря беседа "Я – гражданин Российской Федерации" начнется в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 12 часов.