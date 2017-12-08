Госдума облегчила регистрацию брака в Интернете

Регистрация брака в интернете/https://espanarusa.com/ru/pedia/article/82828

Правительственный закон о сокращении перечня документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака через сайт госуслуг, приняла в третьем, окончательном чтении Госдума.

Как сообщает "Интерфакс", документ принят 8 декабря. Закон исключает необходимость представления одновременно с заявлением в электронной форме копий документов, удостоверяющих личность, и копий документов, подтверждающих расторжение предыдущего брака.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.