Госдума ужесточила наказание за живодерство

Живодеров отправят в тюрьму/https://ria.ru/society/20171208/1510488126.html

До пяти лет лишения свободы грозит тем, кто жестоко обращается с животными. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания для живодеров.

Как сообщает РИА Новости, по закону хулигану за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, грозит три года лишения свободы. За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетних, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в Интернете, или в отношении нескольких животных, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее аналогичные правонарушения наказывались штрафом.