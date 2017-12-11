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Ярмольник и Фоменко дарят билеты на спектакль подписчикам "Афиши Тюмень"

08:59 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Возможность бесплатно попасть на спектакль Леонида Ярмольника и Николая Фоменко "И снова с наступающим" дает сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Два победителя розыгрыша получат пригласительные на двоих.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Победителей объявят 14 декабря в 12 часов. Спектакль с участием известных актеров состоится в тюменской филармонии 15 декабря в 19 часов.

Веселая и одновременно грустная комедия расскажет историю встречи двух бывших однокурсников, один из которых сейчас успешный и богатый продюсер, а другой является в эту ночь в костюме Деда Мороза. Он просто неудачливый бедный актер. Здесь столкнутся характеры и жизненные обстоятельства, что перерастет в очень интересную историю и хороший спектакль.

В ролях: Леонид Ярмольник, Николай Фоменко, Борис Шувалов, Ксения Федотова, Дмитрий Подадаев, Александр Вдовин, Михаил Бескоровайный, Ольга Сарычева, Яна Аршавская.

Заказ и бесплатная доставка билетов: 60-80-97.

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Теги: афиша , спектакль , розыгрыш , культура , билеты

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