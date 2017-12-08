Альберт Суфианов представил возможности гибридной операционной на съезде хирургов Урала

Фото пресс-службы ФЦН

Опыт использования гибридной интеллектуальной операционной и ее перспективы в ургентной хирургии представил участникам второго съезда хирургов Урала главный врач Федерального цента нейрохирургии Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

Руководитель центра принял участие в конференции в онлайн-режиме. Уникальная гибридная операционная впервые на территории России и СНГ заработала в ФЦН Тюмени в мае 2015 года.

Операционная оборудована современной техникой для медицинской визуализации, к примеру, компьютерным томографом, позволяющей проводить малоинвазивные операции, менее опасные для пациента, чем стандартная хирургия. За период работы гибридной операционной врачи ФЦН провели в ней боле 450 операций, в том числе 48 детям, 350 – по онкологическому профилю.

"С появлением этой операционной уровень нейрохирургии у нас стал на порядок выше. Основной профиль – это онкология, сосудистые операции. Хирург может осуществлять контроль за радикальностью аневризмы, артериовенозной мальформации прямо во время операции, что значительно повысило наши результаты", - рассказал Альберт Суфианов.

Второй съезд хирургов Уральского Федерального округа проходит в Екатеринбурге 7-8 декабря при участии ведущих специалистов РФ и уральского региона. Тема конференции: "Критические ситуации в практике общего хирурга: проблемы и решения".