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Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

09:34 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Фото admtyumen.ru

В тысячелетней истории России известно множество подвигов, совершенных во имя Родины, ее независимости и благополучия. Десять лет назад появился День Героев Отечества как дань памяти и уважения всем Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам орденов Славы и Святого Георгия. Это замечательная инициатива была справедливо подержана обществом. 

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей региона с Днем Героев Отечества.

По его словам, в строю выдающихся героев достойное место занимают и тюменцы. Десятки тюменцев получили высокое звание Героя Советского Союза, шестнадцать Героев России также связаны с тюменским регионом.

"Мы помним смелые действия летчика Владимира Шарпатова, разведчика Раушана Абдуллина, который в Цхинвале отдал жизнь за спасение товарищей, и майора милиции Тимура Мухутдинова, ценой жизни остановившего смертника в Дагестане. Тысячи советских и российских граждан проявили доблесть и мужество в битвах и в мирное время, продемонстрировали силу духа, любовь к Отечеству, преданность ему. Мы чтим всех героев, исполнивших свой долг до конца. Желаю счастья, благополучия и всего самого доброго всем жителям Тюменской области", - сказал Владимир Якушев.

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Теги: День Героев Отечества , Владимир Якушев

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