Имена лучших молодых профессионалов назвали в Тюмени

Имена лучших молодых профессионалов назвали в "Нефтянике". Фото ИА "Тюменская линия"

Праздником труда стала церемония награждения победителей регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), которая прошла в ДК "Нефтяник" 8 декабря.

"Я поеду на Камчатку", - держа золотую медаль WorldSkills, сказал победитель в компетенции "Поварское дело", cтудент Тюменского техникума индустрии, питания и сервиса Артем Прищепа. Впереди победителя ждет отборочный тур, но уже сегодня он готов ехать на национальный чемпионат в Южно-Сахалинск. Будущий повар признался, что ждал только серебряной медали – конкуренты были очень сильными, побеждали три года подряд. Сложным для него стал рецепт котлет по-киевски, но и с ним он справился.

Молодой профессионал намерен стать ресторатором: "Начинать нужно с низов. Нельзя прийти и сказать: я - ресторатор. Мечтаю о маленьком ресторанчике. Но после колледжа сначала пойду, как все, работать обычным поваром".

В день открытия чемпионата будущий ветеринар из Тобольского многопрофильного техникума Виктория Гунько очень волновалась. Она тренировала навыки в своей компетенции с начала учебного года. В борьбе за победу тоболячке удалось обойти четырех конкурентов.

Будущий парикмахер, первокурсница Ишимского многопрофильного техникума Виктория Дубровина победила в "Парикмахерском деле". Теперь участницу ждет отборочный тур в Казани: "Участие в WorldSkills - это собственное желание добиться чего-то, развиваться. Хочется стать первой в мире, поехать на мировой чемпионат", - считает она.

Честь альма-матер в компетенции "Флористика" защищали студентки техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Анжелика Гумерова и Валерия Гетте. Не ожидая колоссального успеха, подружки разделили первое место.

"У нас был очень хороший тренер. Этой победы не было бы, если бы не Наталья Мотяшева. Она в прошлом году заняла первое место в Тюменской области в компетенции "Флористика". Она нас очень хорошо подготовила", - рассказали они.

Трехдневные состязания прошли не без сюрпризов. В первый день девушки составляли композиции из цветов и букет на собственных стеблях. Во второй день конкурсантов попросили создать свадебное украшение, а второе заданием стало индивидуальным для каждого участника. В третий день флористы делали декоративные венки для дома из живых цветов и горшечных растений. И все же обладательницы золотых медалей ожидают, что на отборочном этапе в Москве будет гораздо сложнее.

В региональном чемпионате состязались 191 молодой профессионал, а также 12 юниоров в 34 компетенциях из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышмановского района.

Как пояснила директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич, после регионального этапа призеров ждут отборочные, которые пройдут в семи городах России. Победитель мирового чемпионата больше не может участвовать в соревнованиях. В WorldSkills могут участвовать студенты и работающая молодежь до 22 лет.

Дополним, на мировом чемпионате Россия лидирует по количеству претендентов на победу. В WorldSkills Russia принимают участие 85 регионов России, а это более 32 тыс. конкурсантов.

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Ирина Ромашкина