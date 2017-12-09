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В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

10:00 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Пассажирский поезд, фото: РЖД

Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место.

Об этом рассказала пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" - дочерней РЖД - Анастасия Федорова, пишет РИА Новости

Напомним, ранее сообщалось, чтоРЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних.  В ФПК отметили, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место.

По словам Анастасии Федоровой, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если пассажир должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках. Однако их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

"Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу", — заключила пресс-секретарь ФПК. 

 

 

 

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Теги: пассажиры , РЖД

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