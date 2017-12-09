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Звезда "Игры престолов" рассказала, когда выйдет восьмой сезон сериала

11:54 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Игра престолов, фото компании "МегаФон"

Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" актриса Софи Тернер заявила, что выход нового сезона намечен на 2019 год.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Variety. Ранее сообщалось, что выход следующего и последнего восьмого сезона телесериала ожидается в конце 2018 или в начале 2019 года. 

По поводу гибели в сериале героя актера Эйдана Гиллена, Петира Бейлиша, актриса заявила, что ей будет трудно работать на съемках без него. "Прощаться с ним было очень сложно. Потому что он был моим наставником. Я извлекла очень много уроков, пока смотрела, как он играет", — отметила Тернер.

Актриса добавила, что съемки в сериале стали для нее "благословением и проклятием".

"Это благословение и проклятие, то, что "Игра престолов" — моя первая работа, и то, что работаю с такими поразительными сценариями и невероятными бывалыми актерами и лучшей командой. Это превращает тебя немного в сноба, я думаю", — приводит издание слова исполнительницы роли Сансы Старк.

"Игра престолов" – популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". 

 



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Теги: кино , сериалы

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