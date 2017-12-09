Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени производство гормональных препаратов

admtyumen.ru

Масштабный проект по созданию производства гормональных препаратов будет реализован на заводе "Фармасинтез-Тюмень". Об этом сообщил президент компании "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата, которое прошло под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

"В состав компании "Фармасинтез" входят пять заводов в различных регионах России. Мы выпускаем более ста наименований лекарственных препаратов. В 2016 году компания произвела более 41 условных упаковок лекарств, наш товарооборот превышает 10 миллиардов рублей. На наших предприятиях трудятся более полутора тысяч человек, к концу года количество рабочих мест в компании достигнет 2 тысяч", - сообщил Викрам Сингх Пуния.

По его словам, компания "Фармасинтез" ориентирована на выпуск социально значимых препаратов, использующихся при лечении туберкулеза, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний и болезней крови, диабета второго типа.

"Фармацевтическое предприятие в Тюмени мы приобрели в 2015 году. Тогда завод был банкротом. Мы представили губернатору Владимиру Якушеву проект модернизации завода и вывода его из кризиса. Для этого наша компания получила всяческую поддержку от областного правительства. В результате количество рабочих мест возросло со 150 до 307, а объем производства, например, инфузионных растворов увеличился с 5 миллионов упаковок в 2015 году до 15 миллионов в 2017 году. Завод начал выпускать твердые лекарственные формы - таблетки и капсулы. Объем производства уже достиг 256 тысяч упаковок. План на 2018 год - миллион упаковок в месяц. Мы уверены, что к концу 2019 года каждая третья таблетка для лечения диабета второго типа в России будет производиться в Тюмени", - сказал президент компании "Фармасинтез".

Викрам Сингх Пуния подчеркнул, что амбициозный проект по созданию производства гормональных препаратов решает важную задачу по импортозамещению.

"Сегодня 97 процентов используемых в России гормональных препаратов закупаются за рубежом. Общий объем рынка составляет около 30 миллиардов рублей, и почти все эти деньги уходят за границу. Мы намерены выпускать около 30 наименований гормональных препаратов", - сообщил президент компании "Фармасинтез". Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей, добавил он.

"Импортозамещение и внедрение новых технологий принадлежат к числу важнейших направлений нашей работы. Правительство региона заинтересовано в приходе новых инвесторов и готово оказывать им комплексную государственную поддержку. Мы предельно открыты и для внутренних инвесторов, которые намерены расширять производства и создавать новые предприятия и отрасли региональной промышленности", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев и Викрам Сингх Пуния подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и компанией "Фармасинтез".

Евгений Бабенко