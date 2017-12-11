На Воровского отключат светофор

Фото city-pages.info

Четыре светофора обесточат в Тюмени 11 декабря.

В связи с плановым работами на сетях электроснабжения, с 9 до 17 часов отключат объекты на перекрестках ул. 50 лет Октября с ул. Чекистов и с ул. Воровского, а с 13 до 15 часов - на пересечениях Червишевского тракта с ул. Пархоменко и ул. Тимирязева, сообщает Тюменьгортрнас.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35.