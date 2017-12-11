Пенсионеру из Тюменского района предъявлено обвинение в поножовщине

Уголовное дело. Фото следственного комитета РФ

71-летнему жителю Тюменского района предъявлено обвинение в тяжком преступлении.

Как сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский", пенсионер с 39-летним жителем поселка Боровский распивали спиртное, между ними возник конфликт, который перерос в драку. Пожилой мужчина схватил нож и нанес своему приятелю ранение. Тот был доставлен в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.