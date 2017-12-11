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Пенсионеру из Тюменского района предъявлено обвинение в поножовщине

11:10 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Уголовное дело. Фото следственного комитета РФ

71-летнему жителю Тюменского района предъявлено обвинение в тяжком преступлении.

Как сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский", пенсионер с  39-летним жителем поселка Боровский распивали спиртное, между ними возник конфликт, который перерос в драку. Пожилой мужчина схватил нож и нанес своему приятелю ранение. Тот был доставлен в больницу. 

В отношении задержанного  возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

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Теги: уголовное дело , суд

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