Пять автомобилей столкнулись на выезде из Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовая авария произошла на 2 км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский на выезде из Тюмени 29 ноября.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, автомобиль Kia, за рулем которого находилась 41-летняя водитель, въехал в ограждение дороги, затем его отбросило в автомобиль Ford Focus. Водитель грузового фургона ГАЗ, пытаясь уйти от столкновения со стоящими машинами, предпринял маневр торможения, в результате произошло столкновение с автомобилями Lada Granta и Lada Largus.

В результате ДТП травмированы водители Kia и Lada Granta. Обстоятельства дорожной аварии выясняются.