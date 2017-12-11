Торговый центр "Русич" сгорел в Голышманово

Фото ИА "Тюменская линия"

Торговый центр "Русич" площадью более 1,2 тыс. кв. метров уничтожен огнем в пос. Голышманово в ночь на 11 декабря, сообщает сетевое издание "Голышманово сегодня".

"По предварительным данным, очаг возгорания находился в продуктовом отделе. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, поэтому задачей номер один было не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние здания", - сообщил начальник 110-й пожарно-спасательной части Сергей Пуртов.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара участвовали 16 человек личного состава, было задействовано четыре единицы спецтехники.

Благодаря усилиям пожарных соседние постройки не пострадали. Причину пожара в торговом центре, где арендовали площади около 50 предпринимателей, установят эксперты.

Соб. инф.