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Торговый центр "Русич" сгорел в Голышманово

12:38 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торговый центр "Русич" площадью более 1,2 тыс. кв. метров уничтожен огнем в пос. Голышманово в ночь на 11 декабря, сообщает сетевое издание "Голышманово сегодня".

"По предварительным данным, очаг возгорания находился в продуктовом отделе. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, поэтому задачей номер один было не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние здания", - сообщил начальник 110-й пожарно-спасательной части Сергей Пуртов.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара участвовали 16 человек личного состава, было задействовано четыре единицы спецтехники.

Благодаря усилиям пожарных соседние постройки не пострадали. Причину пожара в торговом центре, где арендовали площади около 50 предпринимателей, установят эксперты.

Соб. инф.

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Теги: Голышманово , пожар , торговый центр

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