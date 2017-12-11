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Аферисты обманули жительницу Югры на сто двадцать тысяч рублей

14:49 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
86.mvd.ru

120 ты. рублей перевела мошенникам жительница Лангепаса.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, девушка опубликовала на сайте объявление о сдаче квартиры в другом городе. На ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что едет в город в командировку на два года и готов снять квартиру. Для этого ему нужен номер ее банковской карты, чтобы организация, в которой он работает, могла перевести оплату за проживание. Девушка выполнила это условие.

Через некоторое время ей позвонили с другого номера. Звонивший представился главным бухгалтером организации – съемщика. Он пояснил, что девушке необходимо проследовать к банкомату, вставить в него банковскую карту и перезвонить ему. После того, как заявительница сделала это, он попросил ее совершить операцию по переводу денег с банковской карты на указанный им счет и пообещал, что возврат средств произойдет в течение двух часов, после чего положил трубку. Пострадавшая перевела мошенникам восемь раз по 15 тыс. рублей. После этого она пыталась перезвонить "квартиросъемщику" и "бухгалтеру", но трубки никто не брал,  позже телефоны выключили. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и деньги ей не вернут.

Полицейские устанавливают причастных к совершению правонарушения.

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Теги: мошенничество , Лангепас

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