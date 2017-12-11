Женский юмор победил в лиге КВН "ЗАПСИБ"

Женский юмор победил в лиге КВН "ЗАПСИБ". Фото ИА "Тюменская линия"

"Девичья сборная" из Челябинска и "Красная фурия" из Ярославля поделили Кубок лиги "ЗАПСИБ", за который шесть команд-участниц сразились в тюменском Дворце искусств "Пионер".

По словам актера команды КВН "Запорожье-Кривой рог-Транзит", ведущего центральной краснодарской лиги КВН и редактора региональной лиги "ЗАПСИБ" Михаила Гуликова, в интервью часто приходится отвечать на вопрос: почему нет женского юмора. "Девичья сборная" из Челябинска и "Красная фурия" из Ярославля доказали обратное.

В шутках и миниатюрах девушек сложилось все: и актерская игра, и приятный вокал, и экспрессивные выходы на сцену, но, самое главное, остроумие. Такой багаж девушки упаковали в Сочи: победительницы отправятся на фестиваль "Голосящий КиВиН-2018".

Финалисты сражались на равных, прибегая к женским и мужским штучкам. В выступлении "Девичьей сборной" ЮУрГУ песенный совет (на мотив песни "Арлекино" Аллы Пугачевой) дали девчонкам чемпионы лиги "ЗАПСИБ" 2016 года команда "Наполеон Динамит": "Чтоб в КВНе чемпионом быть, нужны актеры, шутки, номера, массовка, песни, танцы, реквизит, но главное есть правило всегда – быть мужчиной, быть мужчиной…". В ответ на вызов девушки вышли в брючных костюмах и показали разные типажи мужчин.

Здоровую конкуренцию им составила "Красная фурия" из Ярославля. "Дайте ей кубок, пожалуйста", - эта фраза стала девизом участницы. Человек-команда, судя по выкрикам болельщиков из зала, уже собрала поклонников своего творчества в Тюмени. Зрители скандировали ее псевдоним в знак поддержки.

Двадцатилетняя кавээнщица Анфиса Шустова нашла уже не одну собственную фишку. Девушка выбрала для своего амплуа визгливый голос, она не только разговаривает, но и пое, утрированно фальшиво: "Я знаю, я не очень хорошо пою, но и билет на эту игру стоит не три тысячи".

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"Команды даже не хочется сравнивать друг с другом, потому что они все со своим лицом и стилем", - отметил редактор КВН Михаил Гуликов.

По традиции завершили игру "ЗАПСИБ" выступлением команды из телевизионной лиги. На этот раз это были чемпионы Премьер-лиги КВН "Театр уральского зрителя".

Победительницы отправятся на игру "Голосящий КиВиН" в Сочи. Но у тюменских команд еще есть возможность составить им компанию. 13 декабря в 18 часов пройдет игра "Корабль юмора" среди коллективов ТюмГУ. Главным призом объявлена поездка на "Голосящий КиВиН".

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Ирина Ромашкина